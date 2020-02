Domingo de cuatro oros para el Judo cubano

La Habana, Cuba. – Con más intención de entrar en combates que de ganar premios, este domingo concluyeron en Bélgica las primeras citas para los judocas cubanos en el actual año.

En el Abierto de Visé, el experimentado Iván Silva y el prometedor Orlando Polanco ganaron oros, en el caso de Silva atreviéndose en una categoría superior a la suya; ellos se unieron al título de Andy Granda el sábado.

Mientras, en el Abierto de Herstal, las reconocidas Idalys Ortiz y Kaliema Antomarchi escalaron a lo más alto del podio; Arnae Odelín obtuvo plata y se consolidó como figura en los 57 kilogramos; y Dayle Ojeda ganó bronce en la categoría de Idalys.

Entre los que se retiraron sin premios destacan Magdiel Estrada y Maylín del Toro. La próxima cita para los judocas cubanos es el Grand Slam de París, el venidero fin de semana, paso importante en la ruta olímpica.

