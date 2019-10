Destacan victoria de dupla cubana en Torneo de Bádminton

La Habana. – Cuba festeja el éxito de la dupla de Osleni Guerrero y Leodannis Martínez en la modalidad de dobles masculinos, en el cierre del X Abierto de bádminton en Santo Domingo.

Diversos medios de prensa destacan la victoria de los antillanos, en la gran final, sobre los brasileños Fabricio y Francielton Farias; precisamente, esas parejas compartieron las medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, que para la Isla representó la única presea en la especialidad en esa cita del verano último.

En cuanto a Guerrero, el título resultó su segundo premio en la capital de República Dominicana, luego de ceder en semifinales contra el guatemalteco Kevin Cordon, considerado el mejor exponente histórico de la región.

Todos esos deportistas buscan sumar puntos al ranking mundial de la disciplina para conseguir sus boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2020.

