Desarrollarán en La Habana campeonato de tenis de mesa

La Habana, Cuba. – En abril próximo el tenis de mesa cubano será anfitrión del Campeonato del Caribe y luego irá a Argentina para intentar conseguir plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Entre el 2 y el 8 del cuarto mes del año el coliseo de la Ciudad Deportiva volverá a convertirse en la casa de los tenistas de mesa que aspiran a asegurar pasajes para la cita mundial del 2021 y el Campeonato Panamericano 2020.

Así lo confirmó a JIT el comisionado nacional Bárbaro Oliva, quien todavía no adelantó cifras de confirmados ni países, aunque se presume que como en ocasiones anteriores sea amplia la asistencia.

Cuba podrá utilizar la cita no solo para intentar quedarse con alguno de los boletos, también será beneficiosa porque aportará partidos a los que apenas unos días después, del 15 al 19 de abril, asistirán al preolímpico que acogerá la ciudad argentina de Rosario.

(Con información de JIT)

