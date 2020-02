Cubanos logran tres coronas en torneo belga de judo

Este domingo finalizó el torneo Abierto de Judo de Visé, en Bélgica, donde la representación cubana sumó 3 medallas de oro con 5 atletas en competencia.

Hoy subieron a lo más alto del podio Iván Silva y Orlando Polanco; en el caso de Silva, luego de irse sin premio en su categoría, protagonizó una atrevida incursión en el peso superior, los 100 kilogramos, donde venció por el título al francés Paul Devos.

Polanco sigue consolidando sus potencialidades y superó a tres rivales franceses, un británico y a un finlandés en la pugna por el cetro; estos reinados se sumaron al de Andy Granda el sábado en la categoría súper-pesada.

En estos momentos Silva es el único judoca cubano con presencia segura en los Juegos Olímpicos, una meta cercana para Granda luego de este éxito, y también para Magdiel Estrada, que no se mostró a buen nivel en este Abierto de Visé.

