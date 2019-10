Cuba rumbo al Premier 12 de Béisbol

China. – Cuba derrotó a la selección amateur de Taipéi de China, con 4 carreras por 1 en el primer partido preparatorio convocado en Taipei, rumbo al Premier 12 de Béisbol.

La selección antillana se sobrepuso a los adversos efectos del cambio de horario y William Saavedra, Yoelkis Guibert y Alexander Ayala, conectaron par de imparables; mientras que la única de los asiáticos fue a la cuenta de un Yoanni Yera al que pegaron 4 imparables en dos episodios durante los cuales ponchó 4 veces.

La sincronización de los bateadores fue un elemento positivo, como el hecho de otorgar una sola base por bola, porque enfrentamos la descoordinación lógica de la adaptación, dijo el mánager Miguel Borroto tras el cotejo en que los suyos sumaron 10 jits.

Aseguró que mantendrá la tónica de cuatro lanzadores, incluido un cerrador, en apego al concepto de ganar no con estrellas sino con la rotación de los hombres necesarios en cada momento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.