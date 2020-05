Cuba presente en forum deportivo internacional

La Habana, Cuba. – Este viernes en la mañana se realizará la primera Conferencia de Ministros y Altas Autoridades del Deporte en Iberoamérica: Deporte en tiempos de Covid-19, donde Cuba estará presente.

En el foro a través de Internet, se escuchará la intervención del presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Vento Montiller, que envió su discurso grabado debido a que la plataforma seleccionada está bloqueada para Cuba.

La cita fue concebida para promover la cooperación entre países, y la búsqueda de propuestas innovadoras que ayuden a enfrentar los efectos generados por la pandemia en el sector deportivo.

La Conferencia de Ministros y Altas Autoridades del Deporte en Iberoamérica, dedicará especial atención al enfoque para la niñez, las mujeres, personas con discapacidad y los adultos mayores.

