Cuba con expectativas en el béisbol

La Habana, Cuba. – Con un puñado de ilusiones y las expectativas cerca de las nubes, la preselección de Cuba engrasa hoy la maquinaria para guardarse en el bolsillo el único boleto que brindará el torneo preolímpico de béisbol en Arizona, Estados Unidos.

El manager del equipo de la Isla, Miguel Borroto, dejó claro que el objetivo es obtener la plaza para Tokio 2020, y aseguró que tienen el potencial humano para cumplir con el objetivo.

Borroto afirmó su confianza en nuestros peloteros, enfatizó que no están presionados, añadió que se siente optimista, porque tienen un grupo organizado, con deseos de ganar.

El evento eliminatorio, pactado del 22 al 26 de marzo, tendrá lugar en las ciudades de Surprise y Tempe, y Cuba integra el grupo B, junto a las escuadras de Venezuela, Canadá y Colombia, mientras el A está compuesto por Estados Unidos, Nicaragua, República Dominicana y Puerto Rico.

