Cuba ante Trinidad y Tobago en Torneo Norceca de voleibol

Puerto Rico. – La selección femenina de Cuba enfrentará hoy a Trinidad y Tobago, en el comienzo de la lucha por uno de los puestos del quinto al octavo del Campeonato de Norte, Centroamérica y el Caribe de voleibol, con escenario en el coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico.

Las cubanas cayeron este viernes en cuartos de finales ante República Dominicana y ahora buscarán uno de los cuatro últimos peldaños del torneo, al igual que las trinitarias, costarricenses y mexicanas.

Bethania de la Cruz, quien acumuló 14 puntos, fue pieza clave en el éxito de las quisqueyanas, apoyada por Elizabeth Martínez, mientras que por las jóvenes discípulas del equipo cubano bajo la guía de Tomás Fernández las mejores fueron Thalia Moreno y Jessica Aguilera y Melaines Arcia.

La dirección de la selección de Cuba aclaró que el objetivo es foguear a sus figuras jóvenes de cara el próximo ciclo olímpico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.