Cuba a Tokio 2020

La Habana, Cuba. – La delegación cubana a los Juegos Olímpicos de Tokio será de poco más de un centenar de atletas, trascendió en reunión con la prensa deportiva en el capitalino Coliseo de la Ciudad Deportiva.

Ello lo adelantó José Antonio Miranda, director de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Inder, quien ratificó que la preparación para la cita será personalizada, y añade que ya se encuentran garantizados 26 cupos en especialidades como canotaje, ciclismo, gimnasia artística, lucha, pentatlón moderno, tiro y atletismo.

«Concluimos el tercer año del ciclo olímpico y ya estamos en función de Tokio. Mantenemos el objetivo de continuar siendo una potencia olímpica», destacó.

Están convocadas 339 pruebas, de esas 165 masculinas, 156 femeninas, 12 mixtas y 6 abiertas (las de equitación).

Hay 33 pruebas más en relación con las celebradas en Río de Janeiro (306), entre las cuales sobresale el béisbol.

