Convención deportiva en La Habana con récord de participantes

La Habana, Cuba. – La Convención Internacional de Actividad Física y Deportes en este año marcará hito por el número de asistentes foráneos, expresó en La Habana el Máster en Ciencias Luis del Toro, miembro de su Comité Organizador.

Chile, Colombia, Venezuela y Perú son las naciones más representadas en una nómina superior a los 300 visitantes, destacó el ejecutivo sobre la cita, programada del 11 al 15 de noviembre en el habanero Palacio de las Convenciones.

Del Toro explicó que en el listado aparecen 100 comprometidos con el coloquio de Marabana, convocado para la primera de esas fechas en el hotel Parque Central.

Sostuvo que deben ser alrededor de medio millar, incluidos los cubanos, en la cita que sesionará bajo el lema Deporte Sostenible para Todos y formará parte de las celebraciones por el aniversario 500 de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

