Confirman inicio del fútbol para el 9 de noviembre

La Habana, Cuba. – La Comisión Nacional de Fútbol, anunció que su Liga de Apertura comienza el 9 de noviembre, en una agenda acortada debido a la dañada situación nacional para la adquisición de combustible debido al bloqueo de Estados Unidos.

El torneo marca el inicio de la nueva estructura, con esta Apertura modificada a 7 fechas de las 14 previstas, en pos de no afectar el calendario de la Liga de Clausura, que abrirá ruta en enero.

En esta primera fase, estarán involucrados equipos en representación de las 15 provincias y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud, pero divididos en dos grupos de 8 miembros por las zonas occidental y oriental.

Los ganadores en cada región jugarán por el título el 21 de diciembre; clasificarán para el Clausura 4 selecciones por cada llave y el mejor quinto lugar, pues también competirá el elenco nacional Sub-20 años.

