Cocodrilos de Matanzas toman delantera frente a su público

Matanzas, Cuba. – El equipo matancero superó esta tarde al de Camagüey 6 carreras por 1, para tomar ventaja en la final del béisbol cubano, 2 éxitos por 1.

Los Cocodrilos abrieron la cuenta en el tercer inning con 2 anotaciones, y durante quinto y sexto sumaron 2 más, aprovechando errores defensivos de los Toros, y marcaron las 2 últimas carreras en el octavo episodio.

Apenas 5 jits batearon los anfitriones matanceros, que sacaron buena cosecha frente a un excelente Yariel Rodríguez, fuerte a pesar de su estado gripal; los relevistas Frank Madan, José Rodríguez y Carlos Pérez, no lo hicieron bien.

Yoanni Yera logró apertura de calidad en 6 entradas, para anotarse el crédito, Jonder Martínez lanzó el resto del juego con buena factura y dejando fresco el arsenal de colegas para mañana en el cuarto juego.

