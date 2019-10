Ciclismo del Caribe en malecón habanero

La Habana, Cuba. – Los tres primeros días de noviembre serán de puro ciclismo de ruta en el Malecón habanero, con la celebración del Campeonato del Caribe.

Para la cita confirmó su presencia el titular de la Unión Ciclista Internacional, mientras 25 naciones y unos 115 pedalistas aparecen inscritos.

El evento está enmarcado dentro de las actividades de La Habana por los 500 años de su fundación, y se realizará en la mañana del sábado 2 de noviembre, donde se disfrutará una contrarreloj individual femenina y masculina.

Para el domingo, en horario matutino también, está programada la ruta para damas y hombres; ambas pruebas darán puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional a los 10 primeros que arriben a la meta, la cual se ubicará en la conocida Piragua, tras un circuito de 11, 6 kilómetros que abarcará desde la Punta hasta la Calle 12.

