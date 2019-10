Camagüey y Matanzas por la barrida

La Habana, Cuba. – El refuerzo espirituano Yoén Socarrás buscará hoy la barrida camagüeyana sobre los cienfuegueros, tras la excelente labor de su homólogo Frank Luis Medina, quien este lunes lanzó el juego completo con sólo 5 jits permitidos en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

El pinareño guió la victoria de los camagüeyanos 2 carreras por cero; Humberto Bravo y el emergente Jorge Cardosa destacaron a la ofensiva; también los matanceros tienen opción de pasar escoba hoy sobre los santiagueros.

Matanzas venció 8 anotaciones por 2, triunfo de Javier Mirabal, Armando Dueñas salvó por segunda jornada consecutiva; destacaron en el ataque Andy Cosme y Eduardo Blanco, este último en jornada perfecta con 4 jits.

En el estadio Latinoamericano los campeones tuneros igualaron la subserie frente a Industriales con pizarra de 3 carreras por una; José Ángel García se llevó el crédito luego del duelo inicial entre Wilson Paredes y Bryan Chi.

