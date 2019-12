Camagüey se reafirma como líder en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Leonel Segura y Jorge Luis Peña brindaron jonrones en el sexto triunfo consecutivo de los camagüeyanos, líderes de la Serie Nacional de Béisbol, quienes barrieron a los cienfuegueros que quedaron relegados al sótano.

Camagüey venció a Cienfuegos 8 carreras por 5, éxito al aval de Frank Madan y salvamento para Isbel Hernández; ahora suman 47 victorias, dos más que los matanceros.

Matanzas sufrió una derrota ante Santiago de Cuba, que le persigue muy de cerca; los orientales marchan terceros en la clasificación luego de la conquista 11 anotaciones por 4, surgida de una buena apertura de Danny Betancourt y vuelacerca de Adriel Labrada.

Industriales salvó la honra frente a Las Tunas al vencer 9 por 4, aunque los capitalinos siguen bajo presión, con tres decisiones por detrás de su más reciente víctima; mientras que Frederich Cepeda y Jorge Alomá aportaron cuadrangulares.

