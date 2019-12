Camagüey encabeza la Serie Nacional de Béisbol

Cuba. – Miguel Borroto, director de los Toros de Camagüey expresó que después de varios años sin obtener la clasificación a la postemporada de la Serie Nacional de Béisbol, este primer lugar en la tabla de posición resulta lo máximo.

Luego de consolidarse como líderes de la clasificatoria regular, al ganar este fin de semana a las Avispas de Santiago de Cuba los dos juegos que le restaban a esta etapa.

Borroto agregó que como equipo valoraron los posibles jugadores que vestirán el uniforme, aseguró el mánager de los Toros, que enfrentarán el 3 de enero a los Leones de Industriales por el cruce a la final del campeonato.

El estratega camagüeyano adelantó que su primera solicitud en la jornada de mañana será el lanzador derecho Lázaro Blanco y luego pedirá un jardinero, de conjunto con un jugador de cuadro que sea capaz de asumir varias posiciones a la defensa.

