Béisbol: aplazado el Preolímpico de Arizona

La Habana, Cuba. – La confederación Mundial de Béisbol y Softbol, de conjunto con el anfitrión Estados Unidos, anunció hoy el aplazamiento del torneo clasificatorio americano para los Juegos de la XXXII Olimpiada.

El comunicado precisa que la decisión está relacionada con las medidas de salud y seguridad, para contrarrestar la propagación del nuevo coronavirus.

El certamen estaba convocado del 22 al 26 de marzo para las urbes de Surprise y Tempe, en Arizona, pero el comité organizador local, con las autoridades médicas y gubernamentales, determinó el aplazamiento.

La nota precisa que oportunamente se anunciará la nueva fecha, y recuerda que los elencos llamados a disputar una plaza en esa lid son: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.