Balonmanistas cubanas activan juego en Japón

La selección cubana de balonmano realizará dentro de pocas horas un juego amistoso frente al club Sony Kyushu, único tope rumbo al Campeonato Mundial, con sede en Japón.

El objetivo es rescatar el juego que nos brindó la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima, confesó Jorge Coll, director del equipo, quien reconoció que será un margen pequeño para afinar detalles ante el inicio de la lid el 30 de noviembre.

La estrategia utilizada en Lima se mantendrá, declaró Coll a Radio Reloj, utilizaremos las rotaciones entre la alineación de las jóvenes jugadoras, nuestra apuesta para el venidero ciclo olímpico, y la de las experimentadas.

Al Mundial llegamos con el menor expediente a nuestro grupo, dijo, pero jugaremos sin temor; las cubanas enfrentarán a noruegas, serbias, holandesas, eslovenas y angolanas.

