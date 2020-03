Avileños siguen imbatibles en el fútbol cubano

Cuba. – El equipo de Ciego de Ávila se mantuvo invicto y líder, después de empatar este sábado sin goles en su visita a los predios de Santiago de Cuba, el otro elenco que no ha perdido en las primeras seis jornadas del Torneo Clausura del fútbol cubano.

En la segunda posición se consolidó Matanzas, que en La Bombonera de San Cristóbal igualó a 1 gol con Artemisa, mientras que en el partido más movido de la fecha los habaneros salieron airosos de Manatí, donde sometieron a los tuneros con marcador de 3 goles por 2.

En tierras granmenses, los muchachos de Villa Clara vencieron gracias a la solitaria diana de Yosvani García y con similar marcador la selección nacional de la categoría Sub-20 superó en el capitalino estadio Pedro Marrero a Pinar del Río, campeón del Torneo Apertura.

Por el momento, el avileño Sander Fernández se mantiene como máximo artillero con 6 perforaciones.

