Arribó a La Habana navegante español Álvaro de Marichalar

La Habana, Cuba. – Álvaro de Marichalar arribó hoy a La Habana procedente de la Marina Gaviota Varadero, y después de para concluir su travesía por la costa norte de Cuba.

El viaje del navegante español a bordo de su moto acuática Numancia, forma parte de la circunnavegación que realiza alrededor del mundo para conmemorar la iniciada por Fernando de Magallanes en 1519, y concluida por Juan Sebastián Elcano en 1522.

A su llegada a la bahía habanera De Marichalar navegó hasta la altura del Cristo que resguarda la ciudad para ofrecer un saludo a los anfitriones por el aniversario 500 de la fundación de la urbe.

Con 58 años de edad, zarpó de la ciudad española de Sevilla el pasado 10 de agosto y tras recorrer varios países del mundo arribó este 2 de marzo a la ciudad cubana de Baracoa, Guantánamo; visitando después Guardalavaca, Holguín; Cayo Guillermo, Ciego de Ávila; Varadero, Matanzas; y ahora La Habana.

Luego de cumplir sus actividades en la capital de Cuba, De Marichalar continuará viaje hacia Estados Unidos, donde visitará las ciudades de Florida, Alabama, Mississipi, Luisiana y Texas.

(Con información de Prensa Latina)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.