Ariel Sánchez jugará con Matanzas en Serie Nacional de Béisbol

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Matanzas, Cuba. – Hace unas horas, la emisora matancera, Radio 26, conversó con Ariel Sánchez y el hijo del otrora jugador Arturo Sánchez, quien declaró sobre el rumor que circulaba en redes sociales de su traslado a Sancti Spíritus, algo que dijo fue producto del calor de un momento.

Yo me siento bien en el equipo de Matanzas y por eso vine a dar la cara a los directivos de la provincia. Conversé con ellos y mostraron su aprobación en que yo regrese. Estoy muy contento de que Matanzas haya ganado, pero a la vez estoy adolorido por no poder estar. No soy de llorar con facilidad, pero solté una lágrima de la emoción cuando lograron el título, porque yo podía estar ahí brincando también de la felicidad. Ese resultado rompió el mito que tenía Matanzas de no ganar en la final. Son cosas que pasan en la vida y lo importante es rectificar y yo lo estoy haciendo.

Reconozco que tengo culpa en lo que pasó, pero el año que viene regreso. Estoy entrenando para jugar la Serie Provincial por mi municipio de Jovellanos y espero en la próxima temporada ser campeón, porque el equipo mejorará con la entrada de otros peloteros. Conquistar una corona es algo pendiente en mi carrera. En estos momentos estoy liberado de la sanción y listo para incorporarme cuando me llamen, dijo.

Agregó que se alegró mucho de que varias personas lo vieran como parte de ese importante resultado, reconocimiento que se recibe cuando un atleta se entrega. Hace poco estaba en los carnavales y la gente se retrataba conmigo, me daban ánimo y me preguntaban si me iría para Sancti Spíritus y luego me pedían que me quedara. Sería incómodo jugar en contra de Matanzas después de tantos años representando a ese equipo. Yo he hecho mi vida aquí, vengo de una familia de tradición beisbolera, por lo que hay que pensar un poco las cosas y en conjunto con las autoridades deportivas decidí quedarme.

Cuando la periodista le preguntó sobre una hipotética inclusión suya en el elenco matancero que, a mediados de febrero, sostendrá un tope de tres juegos con selecciones nacionales de Nicaragua en ese país, Ariel respondió humildemente. No estoy en el equipo que va a Nicaragua, pues no jugué la segunda etapa. Sin embargo, no me sentiría bien si me hubieran tenido en cuenta, porque eso lo merecen los atletas que estuvieron todo el año con el conjunto. No estaría de acuerdo porque sería quitarle el puesto a otro muchacho.