Anuncia cambios torneo de ajedrez Capablanca 2020

La Habana, Cuba. – El próximo Capablanca in Memoriam de Ajedrez, traerá nuevos cambios entre los cuales está convocar un grupo cerrado para mujeres y extender a 10 participantes del Élite de los hombres.

El comisionado nacional Carlos Rivero explicó que con la creación de un grupo cerrado de mujeres se convertirá en realidad un reclamo de hace muchos años entre las máximas figuras del sector femenino en casa, que ahora tendrán la oportunidad de medirse con rivales de mucho rango internacional.

El formato será de 10 jugadoras a enfrentarse por el sistema de Todas contra Todas, y las 5 locales se determinarán luego de conformado el equipo olímpico el primero de marzo.

En el caso de los hombres, el llamado Élite también reunirá a los 5 mejores anfitriones y se completará con invitados, el cambio radica en la extensión de 6 a 10 animadores.

