Aniversario del INDER genera amplio programa de actividades

La Habana, Cuba. – El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, realizará un plan de celebraciones por su 59 aniversario.

Eric Gutiérrez, director nacional de Recreación, explicó que desde hace varios días se concreta un amplio programa que incluye reconocimientos a exponentes destacados del sector en el contexto de los actos municipales y provinciales por la efeméride.

El funcionario agregó que cada territorio activó un programa ajustado a sus condiciones y características, en coordinación con las organizaciones políticas, de masas y los gobiernos locales, donde se incluye galas del Deporte para Todos y encuentros con fundadores, colaboradores internacionalistas, glorias y activistas deportivos.

El especialista destacó el otorgamiento a Cienfuegos del privilegio de organizar las actividades centrales, el venidero fin de semana.

