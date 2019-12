Albornoz canta El Rey en México

México. – El Gran Maestro camagüeyano Carlos Daniel Albornoz retuvo su corona en el XXXI Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre Repetto in Memoriam que terminó en la ciudad mexicana de Mérida.

Después de las 9 rondas del evento Albornoz y otros 8 ajedrecistas terminaron con 7 puntos, por lo que hubo que recurrir al sistema de desempate; no obstante, la escala Buchholz favoreció al muchacho del reparto La Rubia, en Camagüey, para hacerlo cantar El Rey en tierra de charros por segundo año consecutivo.

Bajo el sistema suizo, Carlos Daniel ganó 6 partidas, entabló 2 y solo perdió ante el Maestro Internacional holandés Robby Ke-Lish-Víli.

El Memorial Carlos Torre se convirtió en el remanso ganador de Daniel Albornoz para cerrar su calendario competitivo, pues en 2018 le sirvió para completar las banderas necesarias para su norma de Gran Maestro.

