Ajedrecista cubano busca avanzar en Torneo Virtual

La Habana, Cuba. El Gran Maestro cubano Luis Ernesto Quesada intenta sumarse al cuadro principal del Primer Torneo Iberoamericano Online de ajedrez, que convocó a más de un centenar de jugadores de la región.

Quesada enfrentará al hondureño Nelson Fernández en busca de un triunfo que este jueves le fue esquivo a la Gran Maestra femenina Oleiny Linares, quien apenas pudo sumar media unidad en su pulso con el chileno Pablo Salinas.

Hasta el momento Cuba ha logrado incluir a varios de sus jugadores entre los mejores 64 del certamen, entre ellos a la campeona nacional femenina Lisandra Ordaz, y los reconocidos Isán Ortiz, Omar Almeida y Yusnel Bacallao.

Esta vez el tradicional torneo se disputa por el sistema de duelos y a través de una plataforma digital, debido a las medidas de distanciamiento social asumidas por la pandemia de la COVID-19 que afecta al planeta.

