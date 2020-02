Versión cubana de ópera de Mozart se verá en Washington

La Habana, Cuba. – Como expresión de que la cultura puede tender puentes, la versión cubana de la ópera de Mozart La clemencia de Tito llegará al teatro Eisenhower del Centro Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, en funciones de jueves a sábado próximos.

Su director general, Ulises Hernández, significó ante la prensa la trascendencia de regresar al prestigioso escenario que en 2018 acogió el Festival Artes de Cuba, y hacerlo con un espectáculo novedoso y transgresor, en el cual se tienen muchas expectativas.

Esta producción cuenta con Carlos Díaz en la dirección escénica; José Antonio Méndez en la musical; el dramaturgo Norge Espinosa; el coreógrafo Norge Cedeño y los diseñadores Celia Ledón y Raupa.

La última ópera de Mozart -ambientada originalmente en la Roma antigua- toma ahora otra visualidad y rasgos de cubanía en su llamado al entendimiento y la generosidad en tiempos convulsos.

