Un filme que redescubre a Casal

La Habana, Cuba. – En el contexto del XLI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, este 7 de diciembre se estrenó en la sala Chaplin la película cubana Buscando a Casal, del realizador Jorge Luis Sánchez, quien dedicó el filme al Mayor General Antonio Maceo y Grajales.

En conferencia de prensa en la sala Taganana del Hotel Nacional, Sánchez compartió su obsesión por llevar al cine la vida del poeta Julián del Casal, tan estudiado en las universidades del mundo y poco conocido por los jóvenes cubanos.

Con ambientación que discurre entre lo real y lo ficticio, la cinta significó un reto para el joven elenco en la construcción de los personajes, pues desborda lirismo tal cual fue la vida del poeta que nunca respetó las etiquetas.

La producción, con duración de 116 minutos, contó con la actuación de Blanca Rosa Blanco, Yasmani Guerrero y Yadier Fernández en los papeles protagónicos.

Durante la conferencia de prensa en el Hotel Nacional sobre el filme Buscando a Casal, especialistas de otras latitudes coincidieron que el filme es una alabanza a la amistad.

Su realizador Jorge Luis Sánchez manifestó al respecto que la cinta puede tener varias lecturas, desde la amistad hasta las múltiples interpretaciones sobre las alucinaciones del personaje, un recurso de ficción.

Hoy lunes el cine Yara repondrá a la 05:30 de la tarde Buscando a Casal, mientras la sala Chaplin exhibirá las cintas en concurso Blanco en Blanco, coproducción chilena española; Los lobos, de México y Estados Unidos; y Un rubio, realización argentina.

En el cine La Rampa el público podrá disfrutar de los cortos de ficción Reminiscencia, de Perú; Pequeña, de Argentina; Una pareja, de Brasil; Fiebre austral, de Chile; y Dos veteranos, de Cuba, también en concurso.

