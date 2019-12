Salón Internacional de Humor Gráfico llega a Santa Clara

Villa Clara, Cuba. – Con la inauguración de la muestra personal Pedro, el grande, del humorista del patio Pedro Méndez, iniciaron en Santa Clara las acciones del XIX Salón Internacional de Humor Gráfico.

En el foro Agesta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio, el público podrá disfrutar hasta el venidero mes de enero, 29 caricaturas de la autoría de Méndez que recorren los distintos caminos del humor.

Para el 20 de diciembre está prevista la premiación del Salón Internacional de Humor Gráfico Santa Clara en los dos apartados habituales, general y erótico, creaciones que han llegado esta vez de países como Irán, Francia y México.

Dentro de las novedades que propone el evento se encuentra el lanzamiento de la página oficial en la red social facebook de la publicación humorística Melaíto, así como también de una aplicación para teléfonos móviles.

