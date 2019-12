Salón de Humor Gráfico en Villa Clara, uno de los más importantes

Villa Clara, Cuba. – El caricaturista mexicano Arturo Kemchs calificó al Salón Internacional de Humor Gráfico en Santa Clara, como uno de los festivales de humorismo gráfico más importantes del mundo.

Kemchs, dibujante en el periódico El Universal, de México, destacó el alto nivel de participación tanto en cantidad como en la calidad, lo que le confiere al certamen fuerza y jerarquía dentro de los concursos internacionales de este tipo.

Auspiciado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Villa Clara y la publicación Melaíto, el encuentro reúne cada año a lo mejor del humor gráfico en todo el orbe, este año con récord de participación.

Para Alfredo Martirena, parte del colectivo de Melaíto, el éxito del salón queda demostrado por la presencia de dibujantes de distintos lugares del país, que llegan a Santa Clara para ser parte de esas jornadas, aún sin saber si serán premiados o no.

