Recordación a Fidel desde el arte

Las Tunas, Cuba. – En el artista cubano de la plástica Nelson Domínguez, prevalece más el sentimiento de haber tenido a Fidel, que el de no tenerlo físicamente entre nosotros desde hace 3 años.

Este lunes, comparte las actividades conmemorativas en Las Tunas, al participar junto a artistas del territorio en la Pintada del Centro Provincial de las Artes Plásticas, hasta el cual trajo su exposición Mi amiga Alicia, en coincidencia con la fecha histórica.

Los murales creados hoy son alegóricos a Fidel y su obra, con elementos muy distintivos de la cubanía, que ambientarán en la Plaza Martiana la velada prevista esta noche, con jóvenes artistas, estudiantes y afiliados a la UNEAC.

A otras iniciativas del tributo a Fidel en escuelas y centros laborales, se integrará el proyecto comunitario 16 de octubre, de la ciudad de Las Tunas, con una caminata de miembros del destacamento juvenil cederista.

