Reconocen labor de Radio Coral en Guamá

Santiago de Cuba. El colectivo de trabajadores, periodistas y realizadores de la emisora santiguera Radio Coral, perteneciente a municipio de Guamá, recibieron un reconocimiento de la Radio Cubana por sus 25 años de creada para los oyentes de la costa sur de la Sierra Maestra.

Enclavado en el poblado de Chivirico, sus comunicadores y técnicos fueron homenajeados este jueves con un sencillo acto donde participaron las autoridades del Partido y Gobierno del municipio y de la Radio provincial.

La frase: Tan alto como el Turquino, recogida en el diploma, expresa la ardua labor de esos radialistas que dia a dia llevan el quehacer de los pobladores de esa serranía, donde el Ejército Rebelde libró importantes batallas contra a dictadura.

En la actividad recibió un reconocimiento especial el periodista Benigno Rodríguez Torres, padre fundador de la emisora Radio Coral.

