Reconocen al Museo Finca El Abra donde vivió Martí

Isla de la Juventud, Cuba. – El premio Joven Patria se otorgó al museo Finca El Abra en la Isla de la Juventud, donde José Martí llegó en 1870 a curar las heridas que traía de las canteras de San Lázaro, donde sufrió prisión.

Con el estímulo del Movimiento Juvenil Martiano se valida la importancia para la historia que tiene ese sitio que acogió al joven y donde recibió el amor de la familia Sardá.

Hace 76 años fue creado el museo Finca El Abra con medios usados por Martí como la cama, el armario, una lamparita de aceite, un pilón de madera y la cerradura con su llave, a los que se unieron los dos cuadros al óleo de Martí y Sardá, pintados por Enrique Caravia y Domingo Ravenet.

Hendy Pérez, funcionario nacional del movimiento juvenil martiano, en la velada cultural destacó la importancia del ideario martiano y de la historia patria, sobre todo en las nuevas generaciones, para aportar al desarrollo del país.

