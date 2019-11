Radio Morón celebra sus 70 años

Ciego de Ávila, Cuba. – La popular emisora Radio Morón, de la provincia de Ciego de Ávila, cumple este martes 70 años de creada con el premio mayor, el reconocimiento del pueblo.

Frente a la emisora, en la calle Callejas, se efectuó anoche una gala presidida por el primer secretario del Partido en la provincia, Carlos Luis Garrido, el presidente del gobierno, Raúl Pérez Carmenate y el director de la Radio Cuba Onelio Castillo Corderí.

En el acto por la efeméride se entregó al colectivo la Réplica del Machete del Coronel del Ejército Libertador Simón Reyes Hernández y el periodista Carlos González Ruiz se estimuló con el sello Aniversario noventa y cinco de la Radio cubana.

Como parte de las actividades por el aniversario setenta de Radio Morón, diferentes organismos de ese municipio avileño congratularon al colectivo y la planta transformó su imagen luego de una reparación.

Fundada el 19 de noviembre de 1949, CMIX, Radio Morón, trasmite actualmente 19 horas diarias con una variada programación.

En esa planta se iniciaron importantes locutores del país como Edel Morales, Nelson Moreno de Ayala, Rolando Crespo y Rodovaldo Hernández, entre otros valiosos profesionales de la palabra.

Recordamos también a otros compañeros que hicieron historia, entre ellos los locutores Arquímedes Romo, Jorge Nilo Marín, Aracelio Rodríguez y Elisabeth Iparraguirre, al igual que al realizador de sonido José Luis Taboada y el periodista Leonel Iparraguirre.

El Noticiero Estelar doce y treinta y Meridiano Campesino son programas fundadores que distinguen a Radio Morón, que hoy, con 70 años de fundada, sigue informando y recreando con la misma pasión de sus creadores.

