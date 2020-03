Próximo estreno de película El Mayor  

La Habana, Cuba. – En el aniversario 61 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico, ICAIC, el próximo día 24 en la sala Chaplin se estrenará la película El Mayor, obra póstuma del director Rigoberto López.

Benigno Iglesias, Vicepresidente de la institución, anunció hoy que desde el 25 ese largometraje de ficción -inspirado en la vida de Ignacio Agramonte, uno de los próceres de la independencia de Cuba- comenzará a exhibirse en todo el país; tendrá una presentación especial en Camagüey, tierra natal del Mayor General del Ejército Libertador.

El propio 24 se entregará en acto oficial el Premio Nacional de Cine al productor de animados Francisco Paco Prats y al guionista Senel Paz.

Como parte de los festejos será inaugurado un taller de serigrafía con el nombre de Eduardo Muñoz Bachs, uno de los puntales del cartel cubano de cine.

