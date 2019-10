Presentará Paulo FG el disco Brindando

La Habana, Cuba. – El destacado cantante y compositor cubano Paulo FG y su grupo Elite, presentarán su más reciente producción discográfica Brindando, a las 10 de la noche en el Salón Rojo del habanero Hotel Capri.

El material, licenciado por Bis Music, casa discográfica y editora musical de la Empresa de Promociones Artísticas y Literarias Artex S A, ha figurado durante el 2019 en las listas de éxito nacionales e internacionales.

La producción general del disco estuvo en manos del propio Paulo, y cuenta con la participación de otros artistas nacionales, como Haila María Mompié y Mayito Rivera.

La línea musical de Paulo se mantiene en Brindando, en el cual prevalece la entremezcla de la timba con otros géneros y nuevas sonoridades, con elementos de la Rumba, el Son, la Guaracha y la música romántica, en temas como: La complicidad, junto a Nina Ferrera; y Contra viento y marea.

