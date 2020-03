Presentan revista dedicada a Santiago Álvarez

Santiago de Cuba. – La Revista Arte y Compromiso. Un Siglo de Santiago Alvarez, fue presentada como parte de las actividades previas a la apertura en Santiago de Cuba del Festival Internacional de Documentales que lleva el nombre del destacado cineasta cubano.

En la actividad Lázara Herrera, jefa de la Oficina Santiago Alvarez del ICAIC, y cooordinadora del evento, informó que la publicación llega con algunos atrasos a las manos de los cubanos, pero por su valor histórico y documental se convierte en una joya impresa.

El Festival de Documentales quedó inaugurado anoche con una gala artística en la Sala Dolores y está consagrado a los 505 años de fundada la villa santiaguera y a la cinematografía de la provincia de Quebec en Canadá.

Más de una veintena de obras finalistas de ocho países, son evaluadas por un prestigioso jurado que dará a concer los premios el próximo 12 de marzo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.