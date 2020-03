Periodistas de Bayamo reciben premios

Granma, Cuba. – En el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria, en Bayamo, se confirieron este jueves, los Premios del Concurso de Periodismo de Opinión Dania Casalí y por la Obra del año, Bartolomé Martí Pons.

Merecieron ese Lauro, Liuba Mustelier, de la emisora provincial Radio Bayamo; en Prensa Escrita, Osviel Castro, corresponsal de Juventud Rebelde; en Gráfica, el fotógrafo Rafael Martínez, así como Yanaisi Hidalgo, ambos del periódico La Demajagua y Yakelín Pérez, del Telecentro provincial Crisol de la Nacionalidad Cubana.

En el Concurso Dania Casalí, ganaron, Luis Carlos Palacios Leyva, fotorreportero del periódico La Demajagua, Leysi del Carmen Vázquez, de Radio Bayamo, Diana del Llano y Dariela Díaz, del Telecentro provincial.

El sábado en el acto central de Granma por el Día de la Prensa, el fotorreportero Luis Carlos Palacios, recibirá el Premio Rubén Castillo, por la Obra de la Vida.

