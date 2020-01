Película fantástica inaugura Muestra de Cine Japonés en Cuba

La Habana, Cuba. – La película de fantasía interpretada por actores reales Destino: La leyenda de Kamakura, del realizador Yamazaki Takashi, abrirá la Muestra de Cine Japonés Contemporáneo, prevista en La Habana hasta el 19 de enero.

La proyección de ese filme será en la pantalla del capitalino Multicine Infanta, que en los días sucesivos será sede de otras tres presentaciones audiovisuales, evidencia del desarrollo del séptimo arte nipón en los últimos años.

Figura también en el programa Tiembla cuanto quieras, dirigida por Ooku Akiko, y protagonizada por Matsuoka Mayu, parte del elenco del multi-premiado filme Un asunto de familia.

Organizada por la Embajada de Japón en Cuba, la Fundación de Japón y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, el evento pretende seducir a los cubanos seguidores del séptimo arte de la nación asiática con una renovada y fresca selección.

