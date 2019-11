Muestra fotográfica rinde homenaje a La Habana

La Habana, Cuba. – El fotógrafo estadounidense Arnold Weissberg, rendirá homenaje a La Habana en su aniversario 500 con una exposición de instantáneas, informó el Teatro Nacional de Cuba, sede de la muestra.

El artista visual propone para la cita su colección fotográfica titulada La Habana y yo, la cual constituye una parte de las disímiles imágenes que ha capturado su lente, desde que viajó a la Isla por primera vez hace 15 años.

En las imágenes, el creador norteamericano muestra esta urbe con sus singularidades, sus toques modernos entre la arquitectura antigua, la gente y vitalidad de una Ciudad Maravilla, con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982.

La exhibición será inaugurada el 14 de noviembre en la galería de arte René Portocarrero, de la sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, y estará abierta al público durante un mes.

