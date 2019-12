Lucas premia a los mejores Videos Clip

La Habana, Cuba. – Libre, de Eme Alfonso, dirigido por Raupa, Mola y Nelson Ponce fue el Video del Año en los Premios Lucas 2019, cuyos galardones fueron entregados en el teatro Karl Marx, en La Habana.

El multipremiado audiovisual también venció en Dirección, Dirección de Arte, mejor Making Of, Producción, Vestuario, Animación, Efectos Visuales y Mejor Video Fusión.

Infiel, de Divan y Jacob Forever, dirigido por Freddy Loons, fue el Video Más Popular, Tres Días, de Alexander Abreu y Havana de Primera, realizado por Joseph Ros ganó en Música Popular Bailable.

Sábanas Blancas, de Omara Portuondo, del realizador Joseph Ros, se llevó el Lucas 2019 en Música Tradicional y Folclórica; el Mejor Video por los 500 años de La Habana fue Bella Habana, de la Camerata Romeu, dirigido por Alejandro Reyes, y se entregaron otros lauros en diversas categorías.

