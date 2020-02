Los libros convidan a crecer

La Habana, Cuba. – En la fortaleza colonial de San Carlos de la Cabaña se realizará esta tarde el acto de inauguración de la XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana, dedicada al dramaturgo Eugenio Hernández Espinosa y a la profesora y ensayista Ana Cairo.

Vietnam es el país invitado de honor de este encuentro cultural, que celebrará los 60 años de relaciones diplomáticas con Cuba y concurrirá con cerca de 700 títulos y una importante delegación de autoridades polìticas, escritores, críticos y artistas.

Esta fiesta del libro contará con otros espacios como el Pabellón CUBA, la Casa del ALBA Cultural, la Biblioteca Nacional José Martí, la Universidad de La Habana, la Casa de las Américas y el Centro Dulce María Loynaz.

La fortaleza colonial de San Carlos de la Cabaña será sede de presentaciones, paneles y entrega de premios, y tendrá un amplio espacio para la promoción de la lectura en formato digital.

