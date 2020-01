Libros para fomentar la cultura jurídica

La Habana, Cuba. – La editorial de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos pone a disposición para la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará en febrero, importantes textos para contribuir con la elevación de la cultura jurídica del pueblo.

Entre los títulos destacan Política penal y penitenciaria. El reglamento del sistema penitenciario en el contexto actual de desarrollo de la sociedad; y el Manual de Mediación para la gestión y solución de conflictos. Doctrina y práctica, entre otros.

Otro libro de la Organización de Bufetes Colectivos que nos ofrecerá la Feria es Abogacía y Derecho. Gestión de conflictos jurídicos, un compendio de las ponencias del Congreso Abogacía 2019.

El Stand de la organización estará en la Plaza de San Francisco de Asís en La Cabaña, y la presentación de los libros será el 12 de febrero, a las 11 de la mañana en la sala Guillén.

