La Habana renace

La Habana, Cuba. – Próxima a los 500 años de su reasentamiento definitivo, La Habana sigue sumando evidencias de cuánto se ha ido acicalando para celebrar el acontecimiento con el espíritu de una urbe cosmopolita que se rejuvenece con mirada de futuro, sin desdeñar su pasado.

En un encuentro con la prensa, Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad, se autodefinió hoy como un hombre de esperanzas y dijo sentirse feliz al anunciar una serie de obras que se alistan para su inmediata inauguración, y otras en ejecución, como las del antiguo Convento de Santa Clara.

Esa edificación -del siglo 17- acogerá el Colegio de Santa Clara, un centro de formación académica en artes y oficios de la restauración y conservación del patrimonio de Cuba y el Caribe, con cooperación de la Unión Europea.

La secuencia de estrenos por el medio milenio de La Habana comenzará este martes con la nueva iluminación del Castillo de la Real Fuerza, el Museo de la Ciudad y la Plaza de Armas.

Con motivo de las celebraciones por los 500 años de La Habana, el próximo domingo se inaugurará un parque con forma de estrella y un asta que portará la enseña nacional, en G y Malecón, donde estuvo la estatua ecuestre del Mayor General Calixto García.

Ante las adversidades climatológicas, ese conjunto monumentario fue trasladado con todos sus elementos originales hacia la rotonda de Quinta Avenida y 146, en Miramar, y el nuevo emplazamiento estará listo el día 14.

En esta primera quincena de noviembre serán inaugurados los museos del Ferrocarril de Cuba y el del Automóvil, el Castillo de Santo Domingo de Atarés y la Biblioteca Infantil “Antonio Bachiller y Morales”

El 16 -día del cumpleaños de La Habana- abrirán 3 salas del ala sur del Capitolio Nacional y podrá disfrutarse de su iluminación exterior y del encendido de su linterna.

