Ivette Cepeda y sus invitados cantan al amor

La Habana, Cuba. – La nueva temporada de conciertos de Ivette Cepeda y Reflexión comienza con la propuesta De dos en dos, que se presentará en el Teatro Martí el viernes 10 de enero, a las 7 de la noche, y el domingo 12, a las 5 de la tarde.

Estarán invitados los dúos Iris, Rey Ugarte y Flor y Buena Fe que, en De dos en dos protagonizarán encuentros o despedidas en un concierto que cantará al amor, como tema central.

En el Martí el viernes y domingo venideros, Ivette y sus invitados cantarán composiciones de Martha Valdés, Israel Rojas, Pedro Guerra, Liuba María Hevia, Augusto Blanca, Amaury Pérez, Milton Nascimento, Jorge Drexler y Karel García.

Sobre esas presentaciones Ivette Cepeda comentó: Con el inicio de temporada en el Martí se cumple un anhelo de toda mi vida, el teatro de mi niñez, el de los grandes desafíos, el teatro de mi primera mirada al mundo del arte.

