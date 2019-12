Inauguran exposición colectiva de Melaíto

Villa Clara, Cuba. – Una muestra de caricaturas realizadas por el colectivo de Melaíto, adscrito al periódico Vanguardia, fue inaugurada en ese medio de prensa de Villa Clara, con motivo de los 51 años de ese suplemento humorístico.

La exposición incluye obras de la autoría de Rolando González, Adalberto Linares, Alfredo Martirena y otros colaboradores, encargados de mantener esa publicación de gran aceptación entre el público villaclareño y de todo el país.

En la inauguración de la Exposición Colectiva de Melaíto, en la sede del periódico Vanguardia en Santa Clara, estuvo presente Pedro Méndez, Premio Nacional de Periodismo José Martí, y fundador de esa publicación humorística.

La apertura de la exposición forma parte del programa de actividades del Salón Internacional de Humor Gráfico, que trasciende en esa provincia, central, donde concursan autores cubanos y de otras naciones.

