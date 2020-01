ICAIC produce documental sobre indianos de Islas Canarias

La Habana, Cuba.- El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos trabaja hoy en la producción de un documental relacionado con la emigración de los indianos que vinieron a Cuba desde las Islas Canarias, España.

Con el sello de la realizadora Blanca Rosa Blanco, el material pretende realzar el vínculo con los emigrantes canarios radicados en la nación caribeña, recorrer su cultura, patrimonio y emociones compartidas con Cuba.

Como parte del desarrollo del proyecto, la también actriz viajó al archipiélago español junto al productor Carlos de la Huerta, para reunirse con representantes de La Palma Film Commission.

Basado en el libro Apoteosis isleña. Indianos de La Palma, del artista Selu Vega, el proyecto comenzará a rodarse en febrero próximo en territorio europeo y contará con entrevistas a personalidades de las 2 naciones.

