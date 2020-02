Humoristas cubanos en Holguín, para reír con arte

Holguín, Cuba. – Reconocidos artistas cubanos del humor participan en el VII Festival Satiricón, que inició este domingo en Holguín con todas las localidades agotadas, en su sede principal del coliseo Raúl Camayd, en el teatro Comandante Eddy Suñol.

En la primera jornada del encuentro, el Centro Promotor del Humor extendió sendos reconocimientos a los grupos Etcétera y Caricare, por sus aniversarios de fundación en la propia provincia sede del Festival.

La impronta femenina en el género será tema del panel teórico del Satiricón, a partir del aporte de representantes locales al quehacer humorístico del país, que contará con la participación de Mireya Abreu y Venecia Feria, con amplio aval profesional en sus respectivas carreras.

Como parte de la humorada, los holguineros podrán disfrutar del tradicional tope deportivo de Humbol entre los cómicos y un equipo de noveles periodistas locales.

