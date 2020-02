“Hombre del silencio”, el libro más vendido en Cuba

La Habana, Cuba. – Durante la Feria Internacional del Libro, que abrirá al público el viernes en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, recibirá el Gran Premio del Lector el título Hombre del silencio, de Ramón Labañino, Héroe de la República de Cuba.

Ese lauro lo entrega anualmente el Instituto Cubano del Libro para distinguir las obras más vendidas, y el diario escrito por uno de los cinco antiterroristas cubanos que cumplieron injusta prisión en Estados Unidos fue el de mayor demanda en las librerías en 2019.

Publicado por la editorial Capitán san Luis, es un texto conmovedor, que resume 16 años de encierro en cárceles estadounidenses, hasta el regreso a la Patria.

En el libro Hombre del silencio, Ramón Labañino expone lo deshumanizado del sistema penitenciario de Estados Unidos, y cómo el reto para él y sus hermanos de causa fue salir de allí como mejores personas.

