Guantánamo en la Jornada de la Cultura Cubana

Guantánamo, Cuba. – Con un amplio programa de actividades Guantánamo celebra la Jornada de la Cultura cubana que se extiende anualmente hasta al 20 de octubre, en homenaje al Himno Nacional.

Entre las instituciones que se suman a la celebración para recordar la primera entonación de la emblemática marcha, se encuentra la Dirección Provincial de Casas de Cultura, que reserva exposiciones colectivas, espacios de crítica literaria y otras propuestas.

En el contexto de la Jornada, esa institución también conmemorará el aniversario 15 de la Brigada Cultural José Martí, con un pasacalle y la gala Tu amor es el canto mío, en la citadina plaza 24 de febrero.

Así transcurre la Jornada de la Cultura en Guantánamo, territorio que exhibe orgulloso al autóctono changüí como Patrimonio Inmaterial de Cuba, entre otras distinciones que avalan el aporte de esa provincia a la cultura nacional.

