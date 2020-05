Gibara convoca a microcine en aislamiento

La Habana, Cuba. – El Festival Internacional de Cine de Gibara convoca al concurso “inAcción!” Microcine en aislamiento, para obras audiovisuales que narren relatos ocurridos o imaginados durante las diversas fases de la pandemia que aún enfrentamos y ha supuesto otro reto a la humanidad.

A este peculiar certamen podrán presentarse todos aquellos con una historia por contar, desde cualquier país, sin límites de edad, con obras cuya duración sea de un máximo de 15 minutos.

Los videos deberán abordar historias relacionadas con la experiencia resultante por la pandemia, producidas y filmadas en los domicilios de los participantes, o en exteriores con las precauciones necesarias.

La convocatoria estará abierta hasta el primero de julio, y las obras seleccionadas integrarán la muestra del Festival Internacional de Cine de Gibara 2021 y exhibidas online en sus perfiles oficiales.

